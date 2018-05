Les récentes catastrophes naturelles et crises ont mis en évidence l’importance d’un accès efficace et sécurisé aux informations critiques par la sécurité publique et les premiers secours. Pendant des décennies, une grande partie de cette information a été diffusée par la voix sur la radio.

Plus récemment, de nombreuses organisations de la sécurité publique sont passés à un modèle hybride qui inclut un accès automatisé à la plupart de ces informations via des ordinateurs portables et des tablettes mobiles robustes.

De nouveaux progrès technologiques ont permis de compter de plus en plus sur les téléphones intelligents ou d’autres appareils portatifs semblables pour accéder aux renseignements sur la sécurité publique. Le recours croissant à ces dispositifs a entraîné l’utilisation d’interfaces «native app» pour accéder à l’information, en plus des méthodes plus traditionnelles basées sur un navigateur.

Face à cette évolution, il est nécessaire de constater que les principes d’authentification actuels ne répondent pas aux besoins opérationnels. Il est nécessaire de limiter les exigences d’authentification imposées aux utilisateurs (par exemple, réduire le nombre de mots de passe requis), d’améliorer la convivialité et l’efficacité de la gestion des comptes utilisateurs et de partager les identités. Le défi consiste alors à ne pas compromettre la sécurité sur l’autel de la rapidité.

Habituellement la sécurité publique et les premiers secours ne sont pas hiérarchiquement ni administrativement reliés, ce qui induits que leurs équipes opèrent dans une variété d’environnements avec des exigences d’authentification différentes.

Fort de ce constat, le NIST, le National Institute of Standards and Technology américain, a émis la publication suivante souhaitant proposer des normes prenant en charge l’interopérabilité technique. Il a ainsi réuni des fournisseurs communs d’applications logicielles et d’identité afin de démontrer comment une organisations de sécurité publique peut implémenter des SSO (Signle Sign-On) d’applications natives et Web mobiles, accéder à des sources d’identité fédérées et implémenter des principes d’authentification forte (multi-facteurs).

Mobile Application Single Sign-On NIST SP 1800-13 To address these challenges, the NCCoE brought together common identity and software applications providers to demonstrate how a PSO can implement mobile native and web application SSO, access federated identity sources, and implement MFA. SSO limits the time and effort that PSFR personnel spend authenticating, while MFA provides PSOs with adequate confidence that users who are accessing their information are who they say they are.

