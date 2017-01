La Haute Ecole d’Ingénieurie et de Gestion du Canton de Vaud, la HEIG-VD, lance un nouveau programme pour stimuler et soutenir l’innovation et l’esprit d’entrepreneuriat.

Pour ce faire, elle lance aujourd’hui une nouvelle structure nommée STarmac proposant des formations, du coaching et aussi des liens avec les organismes de soutien à l’innovation de la région. Elle souhaite ainsi proposer un espace privilégié d’échange et d’émulation à disposition de celles et ceux, étudiants ingénieurs ou économistes et collaborateurs, qui veulent partager, mettre à l’épreuve ou renforcer leur désir d’innovation et leur passion d’entreprendre.