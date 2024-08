Les actus cybersécurité de l’Europe (30 août 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les actus européennes de la semaine

Le Parlement européen sous surveillance après une violation de données Le Parlement européen fait face à des critiques après une fuite de données affectant environ 8 000 candidats à des postes temporaires. Des informations sensibles, y compris des passeports et des certificats de mariage, ont été compromises via une application externe. Une plainte a été déposée par une organisation de défense de la vie privée, mettant en cause la gestion des données par le Parlement et demandant une enquête par le Contrôleur européen de la protection des données. Lire la suite sur Tech-news | Euronews RSS

La Suisse adhère à l’Organisation européenne pour la cybersécurité Le Conseil fédéral a approuvé l’adhésion de la Suisse à l’Organisation européenne pour la cybersécurité (ECSO) pour renforcer la cybersécurité nationale et favoriser la coopération avec ses partenaires européens. L’adhésion permettra aux services fédéraux d’accéder à des informations cruciales sur les développements technologiques, de rejoindre des réseaux de spécialistes, et d’influencer les priorités des programmes de recherche de l’Union européenne. Lire la suite sur News Service Bund [FR]

L’Allemagne introduit des labels de cybersécurité pour les appareils mobiles Depuis août 2024, l’Allemagne propose des labels de cybersécurité pour les appareils IT, notamment les smartphones et tablettes. Ces labels, émis par l’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI), indiquent le niveau de sécurité attendu des appareils. Les fabricants doivent respecter des normes spécifiques, telles que l’identification rapide des vulnérabilités et la transparence sur les pratiques de collecte de données, pour obtenir ces labels. Ce programme vise à renforcer la confiance des consommateurs et des entreprises dans les produits numériques. Lire la suite sur Cybersecurity Insiders