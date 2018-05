La semaine passée a été très tranquille en matière de cyber-sécurité: pas de grosse cyber-attaque, pas de vol ou de perte de données mis en évidence, pas de méga-faille, … étonnamment calme.

On notera quand même que les derniers détails du vol de données d’Equifax aux Etats-Unis montrent que des données supplémentaires ont été volées. On savait déjà que les données volées concernaient 146,6 millions de personnes mais on ignorait qu’elles contenaient encore près de 40’000 permis de conduire et plus de 3’000 passeports.

Cette semaine, le système de location des vélos de la ville de Copenhague a fait les frais des pirates qui ont bloqué plus de 24 heures. Les motivations des pirates restent inconnues pour l’instant.

La Grande-Bretagne semble moins emballée que la Chine vis-à-vis de la reconnaissance faciale. Elle annonce un taux d’échec de près de 93%.

Et voici toutes les actualités intéressantes sélectionnées pour ce rapport de veille :

Scandale Equifax : des données supplémentaires ont été volées “Ainsi, en plus des 146,6 millions de noms, dates de naissance, 145,5 millions de numéros de sécurité sociale, 99 millions d’informations d’adresse et 209 000 cartes de paiement (numéro et date d’expiration), Equifax a indiqué que les permis de 38 000 conducteurs américains et les détails de 3 200 passeports ont été volés.”

UK cell giant EE left a critical code system exposed with a default password “EE, the largest cell network in the UK with some 30 million customers, has secured a critical code repository after a security researcher found anyone could log in with the default username and password.”

IBM bans all staff from using USB drives out of security concern “IBM is banning all removable storage, company-wide, in a new policy that seeks to avoid financial and reputational damage stemming from a misplaced or misused USB drive.”

Copenhagen city’s bicycle sharing system hacked; 1,800 bikes affected “You have heard about ride-sharing companies like Uber and Careem becoming victims of large-scale cyber attacks but now a bike sharing company has been hacked after falling for a damaging cyber attack.”

FBI: Reported Internet Crimes Topped $1.4 Billion Last Year “The FBI’s Internet Crime Complaint Center (IC3) logged more than 301,000 complaints of Internet crimes last year that resulted in losses of more than $1.4 billion — and that’s just from consumers and businesses that reported incidents to the bureau.”