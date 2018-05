La plus grande banque d’Australie, la Commonwealth Bank, a admis avoir perdu deux bandes de sauvegarde sur lesquelles étaient stockés des noms, des adresses, des numéros de compte et des détails des transactions de pas moins d’environ 20 millions de clients. La Commonwealth Bank affirme toutefois qu’il n’y a pas matière à inquiétude mais pas sûr que cette stratégie de communication soit gagnante 🙁

Chez Twitter, un bug informatique a provoqué un stockage en clair des mots de passe. Twitter a donc invité ses 330 millions de ses utilisateurs à réinitilialiser leur mot de passe.

Cette semaine on apprend également la fin de la société Cambridge Analytica à l’origine de la dernière grosse crise de Facebook suite au siphonnage des données personnelles de près de 50 millions d’utilisateurs.

Et voici toutes les actualités intéressantes sélectionnées pour ce rapport de veille :

Données de 20 millions de clients de la Commonwealth Bank perdues “La plus grande banque d’Australie, la Commonwealth Bank, a admis jeudi avoir perdu les données financières d’environ 20 millions de clients. La Commonwealth Bank affirme toutefois qu’il n’y a pas matière à inquiétude. Elle a indiqué ne pas être en mesure de retrouver deux bandes de données magnétiques sur lesquelles étaient stockés des noms, des adresses, des numéros de compte et des détails des transactions réalisées entre 2000 et 2016.”

Twitter appelle 330 millions d’utilisateurs à changer leur mot de passe “A la suite d’un bug informatique, les mots de passé initialement stockés de manière chiffrée se sont retrouvés écrits en clair sur un fichier interne. Résultat : tous les utilisateurs sont invités à changer de mot de passe.”

Half a million pacemakers need a security patch “The US Food and Drug Administration (FDA) last month approved a firmware patch for pacemakers made by Abbott’s (formerly St Jude Medical) that are vulnerable to cybersecurity attacks and which are at risk of sudden battery loss.”

Volkswagen and Audi Cars Vulnerable to Remote Hacking “A Dutch cyber-security firm has discovered that in-vehicle infotainment (IVI) systems deployed with some car models from the Volkswagen Group are vulnerable to remote hacking.”

NATO Triumphs in Locked Shields Cyber Defense Exercise “A team from NATO has won the annual Locked Shields cyber-defense exercise, the largest of its kind in the world comprising experts from 30 nations.”

Cambridge Analytica Shut Down but Investigation Continues “Infamous data analytics firm Cambridge Analytica has shut down, leading to fears that it may be trying to hide evidence as investigators continue to probe its alleged role in the US presidential election and EU referendum.”

Pentagon Bans Huawei and ZTE Devices from Bases “The US has turned up the pressure on Chinese technology firms after the Department of Defense ordered all military bases to stop selling Huawei and ZTE devices out of security concerns.”

Twitter sold data access to Cambridge Analytica-affiliated researcher “Twitter has confirmed that Kogan, through his company Global Science Research (GSR), has bought access to those tweets and the usernames, photos, profile pictures and location data of the users who posted them from Twitter.”

North Korea Antivirus Contains ‘Illegally Copied’ Trend Micro Code “Trend Micro, one of the biggest antivirus makers on the planet, has been left a little flummoxed at a finding revealed Tuesday: that the best-known antivirus in North Korea has contained some of the Japanese giant’s code for as long as 13 years.”

Facebook licencie plusieurs employés qui utilisaient leurs accès pour stalker des utilisateurs “Avoir un accès privilégié aux données des utilisateurs Facebook peut être risqué pour ceux qui en abusent. En effet, un ingénieur de sécurité du réseau social, a utilisé cet avantage à des fin personnelles, et a été immédiatement licencié. Il se disait être « stalker (ou harceleur) professionnel » sur l’application de rencontre Tinder.”