Il y a le Web et le Dark Web, moins connu et souvent associé à une fin malveillante, probablement en raison de la connotation du mot “dark”. Pourtant des informations intéressantes s’y trouvent et peuvent permettre de mieux se défendre contre les cyber-menaces.

Les experts en cybersécurité peuvent en effet y surveiller les échanges et les discussions sur des sujets de piratage. En écoutant ces conversations, les analystes de la sécurité peuvent avoir un aperçu des menaces nouvelles et émergentes.

Les renseignements recueillis sur le Dark Web peuvent permettre de mieux se défendre contre les menaces en se tenant au courant, par exemple, des nouvelles vulnérabilités vendues dans les marchés clandestins. Il est aussi possible de découvrir une nouvelle vulnérabilité, une tentative de piratage ou une fuite d’informations.

Pour en savoir plus:

There’s the World Wide Web, and then there’s the less understood and presumably nefarious Dark Web – but not all who use the Dark Web have malicious intent. So what is the Dark Web, and why would cybersecurity companies access underground exchanges in search of valuable data and intellectual property when there is so much criminal activity going on there?