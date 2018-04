Connaissez-vous le bulletin de santé d’internet de la fondation Mozilla? En collaboration avec des chercheurs, des activistes des droits numériques, des bénéficiaires d’une bourse de Mozilla et sa communauté, Mozilla fait un tour d’Internet et ce qu’il apporte pour l’humain.

Comme elle le présente, son rapport vise en particulier à établir des liens et à rechercher d’éventuelles tendances entre des sujets souvent cloisonnés, pour étudier la relation entre les internautes et Internet.

Le Bulletin de santé d’Internet est une compilation d’études et de récits qui présente chaque année l’évolution d’Internet considérée selon ces cinq perspectives:

