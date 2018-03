Une nouvelle démonstration que la manipulation des foules existe bel et bien et cette fois-ci inutile de regarder du côté de la Russie. Elle n’y est pour rien. La désinformation et la manipulation des informations se confirment comme des armes électorales.

La semaine passée, une enquête de The Guardian a reproché à Facebook d’avoir su depuis deux ans qu’une société de données récoltait des données sur plus de 50 millions de profils d’électeurs américains sans leur permission et de n’avoir rien fait pour protéger ces données. Facebook aurait d’ailleurs menacé de poursuivre en justice The Guardian pour l’empêcher de publier un exposé sur la collecte de données.

Dans un communiqué publié vendredi, Facebook a reconnu avoir été manipulée à propos de Cambridge Analytica et bloqué en conséquence ses agissements.

Pour information, ce cabinet d’analyse de données qui a collaboré avec l’équipe électorale de Donald Trump et la campagne gagnante du Brexit ont récolté des millions de profils Facebook des électeurs américains.

Comme le WEF l’a d’ailleurs plusieurs fois rapporté, cette actualité remet en évidence le risque de la désinformation comme un risque majeur pour les démocraties aujourd’hui. Entre manipulation et piratage, séparer le vrai du faux devient malheureusement une véritable gageure.

Facebook knew of illicit user profile harvesting for 2 years, never acted Facebook knew for two years that a data firm harvested data from more than 50 million profiles of U.S. voters without their permission but did nothing to protect its users, Guardian reporter Carole Cadwalladr told CBSN on Saturday. Cadwalladr said Facebook threatened to sue in a bid to prevent The Guardian publishing an exposé on the data harvesting.

Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach The data analytics firm that worked with Donald Trump’s election team and the winning Brexit campaign harvested millions of Facebook profiles of US voters, in the tech giant’s biggest ever data breach, and used them to build a powerful software program to predict and influence choices at the ballot box.

Trump-linked Cambridge Analytica suspended from Facebook after ‘harvesting 50 million profiles’ A data analytics firm that worked with Donald Trump ‘s election team has been suspended from Facebook amid claims it harvested 50 million profiles from the social media site. Cambridge Analytica got information from an academic who was asking Facebook users to fill out surveys via an app as it sought to develop an effective campaigning tool.