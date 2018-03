Les chevaux de Troie sont toujours la menace n ° 1, la Russie ayant détecté le plus grand nombre de chevaux de Troie et le plus grand nombre de programmes malveillants en 2017.

La géopolitique semble quant à elle guider les campagnes de malwares les plus importantes de l’année.

Selon le Global Malware Report 2017 de Comodo Threat Research Lab, qui a également découvert que des chevaux de Troie avaient été détectés dans 225 pays en 2017. La Russie détient la palme avec 9% de toutes les détections de chevaux de Troie.

Pour en savoir plus, voici le rapport:

