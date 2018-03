Une nouvelle méthode d’attaque de déni de service distribué super puissante profitant nouveau vecteur d’attaque par réflexion DDoS a fait son apparition cette dernière semaine.

D’un point de vue technique, ce nouveau mode d’attaque utilise le trafic Memcached basé sur le protocole UDP. Pour information, Memcached est destiné à mettre en cache des données et à réduire la charge, par exemple, sur les disques ou les bases de données. Il est uniquement destiné à être utilisé sur des systèmes qui ne sont pas exposés à Internet car il ne requiert en particulier pas d’authentification. Et s’il l’est, le protocole peut facilement être utilisé comme un réflecteur.

Akamai, un fournisseur de services et de contenus web (CDN), a observé plusieurs attaques de ce type, dont certaines dépassent 190 Gbps, avec le potentiel d’attaques beaucoup plus importantes.

Le protocole Memcached n’a donc jamais été conçu pour être exposé à Internet, mais il existe actuellement plus de 50 000 systèmes vulnérables connus exposés aujourd’hui selon les observations d’Akamai.

Il est difficile de déterminer le facteur d’amplification exact de memcached, mais les attaques d’Akamai ont généré près de 1 Gbps par réflecteur. D’autres organisations ont signalé des attaques de plus de 500 Gbps utilisant la réflexion memcached.

Voici donc une série d’articles et de nouvelles en lien avec cette nouvelle technique qui a mis, par exemple, Github sur les genoux cette semaine:

Memcached UDP Reflection Attacks Akamai is aware of a new DDoS reflection attack vector: UDP-based memcached traffic. Memcached is a tool meant to cache data and reduce strain on heavier data stores, like disk or databases. The protocol allows the server to be queried…

GitHub frappé par une attaque DDoS d’ampleur historique Les attaques DDoS sont entrées dans une nouvelle dimension. Il y a quelques jours, le 28 février, le site de développement collaboratif GitHub a été la cible d’un tsunami de données atteignant un débit de 1,35 Tbit/s. Du jamais vu sur la Toile. Mais heureusement, il y a eu plus de peur que de mal.

GitHub Survived the Biggest DDoS Attack Ever Recorded On Wednesday, at about 12:15 pm ET, 1.35 terabits per second of traffic hit the developer platform GitHub all at once. It was the most powerful distributed denial of service attack recorded to date-and it used an increasingly popular DDoS method, no botnet required.

Akamai décortique la plus grande attaque DDoS observée sur sa plateforme Un assaut DDoS d’1,3 térabit par seconde. Le spécialiste CDN Akamai n’a jamais vu cela. Ce type d’attaque massive pourrait se renouveler. Akamai a observé la plus intense attaque par déni de service distribué (DDoS en anglais) jamais observée par le spécialiste américain des solutions favorisant la fluidité des transmissions de contenus par réseaux (CDN pour Content Delivery Network) : 1,3 térabit par seconde (Tbit/s en français ou Tbps en anglais).

Krebs on Security Attackers have seized on a relatively new method for executing distributed denial-of-service (DDoS) attacks of unprecedented disruptive power, using it to launch record-breaking DDoS assaults over the past week. Now evidence suggests this novel attack method is fueling digital shakedowns in which victims are asked to pay a ransom to call off crippling cyberattacks.