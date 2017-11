Ne vous faites plus aucune illusion. Supprimer les cookies pour protéger vos données privées de navigation sur le web ne sert plus à rien face aux outils de surveillance mis en place par des sites aussi majeurs qu’Adobe, Microsoft, Skype, WordPress ou Samsung par exemple.

Une surveillance du clavier et de la souris

Vous savez peut-être que la plupart des sites web intègrent des scripts d’analyse qui enregistrent les pages que vous visitez et les recherches que vous effectuez. Dernièrement, de plus en plus de sites utilisent des scripts beaucoup plus performant utilisant le principe de “session replay“.

Ces scripts sont capables d’enregistrer vos frappes au clavier, les mouvements de la souris et le comportement de défilement, ainsi que l’intégralité du contenu des pages que vous visitez et de les envoyer à des serveurs tiers. Contrairement aux services d’analyse classiques qui fournissent des statistiques agrégées, ces scripts sont destinés à l’enregistrement et à la lecture de sessions de navigation individuelles, comme si quelqu’un regardait par-dessus votre épaule.

L’objectif déclaré de cette collecte de données comprend la collecte d’informations sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec les sites web et la découverte de pages brisées ou confuses. Cependant, l’étendue des données collectées par ces services dépasse de loin ce que les utilisateurs peuvent s’attendre: le texte tapé dans les formulaires et les mouvements précis de la souris, le tout sans aucune indication visuelle à l’utilisateur.

Des sites majeurs exploitent cette surveillance

Ces données ne sont bien sûr pas anonymes et certaines entreprises peuvent exploiter ces données pour déduire la véritable identité d’un utilisateur.

Ces constats font écho à un groupe de recherche appelé freedom-to-tinker de l’université de Princeton. Ils ont ainsi analysé sept des meilleures solution de relecture de session : Yandex, FullStory, Hotjar, UserReplay, Smartlook, Clicktale et SessionCam.

Leur recherche a montré qu’ils étaient présent sur 482 des 50 000 meilleurs sites d’Alexa et pas des moindres comme le montre cet extrait du haut de la pile:

La liste complète est disponible ici:

Voici donc une fissure dans le bouclier de protection de nos données. Ici encore, le souci d’améliorer l’expérience utilisateur sur ces sites pourra bien sûr être invoqué mais il faudra m’expliquer comment l’enregistrement d’un formulaire ou d’un numéro de carte de crédit ne constitue pas un abus.

