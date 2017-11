Comme le reporte le US-CERT, dans notre monde de plus en plus interconnecté d’aujourd’hui, la sécurité de l’information doit être prête à faire face à de nouvelles vulnérabilités découlant de nouveaux domaines technologiques.

Bien sûr, comprendre les tendances et les technologies émergentes peut aider les professionnels de la sécurité de l’information, les dirigeants et d’autres personnes intéressées par la sécurité de l’information à anticiper et à préparer une réponse à de telles vulnérabilités.

Préparé à l’origine en 2015 pour l’équipe américaine du US-CERT, le rapport ci-dessous fournit une synthèse de la compréhension actuelle des technologies futures. Il souhaite aider à prendre une décision éclairée sur les domaines prioritaires en termes de risques.

Dans ce rapport, un des risques se rapporte directement à l’intelligence artificielle. La gestion de l’IA des applications traitant des informations sensibles dont l’efficacité dépend de la détection efficace des anomalies et l’apprentissage de capteurs informant les actions dans la réalité physique (comme dans les véhicules autonomes) est au coeur de cette réflexion.

Il n’est pas difficile d’imaginer l’impact financier, opérationnel et sécuritaire de l’arrêt ou de la modification du comportement des robots de fabrication, drones de livraison, des robots militaires, des robots de sécurité ou des robots-chirurgiens.

Ce risque lié à l’IA peut également être liée au chapitre sur les assistants personnels virtuels.

Pour en savoir plus, voici le rapport. Inutile néanmoins de vous attendre à une analyse de risque précise. Il permet toutefois de s’assurer que des domaines clés d’évolution technologiques sont pris considération dans votre univers de risque.

The Carnegie-Mellon University’s Software Engineering Institute has nominated transport systems, machine learning, and smart robots as needing better cyber-security risk and threat analysis. That advice comes in the institute’s third Emerging Technology Domains Risk Survey, a project it has handled for the US Department of Homeland Security’s US-CERT since 2015.