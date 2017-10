Kaspersky Lab, basé à Moscou, a annoncé la semaine passée qu’il demanderait à des parties indépendantes de vérifier la sécurité de son logiciel antivirus.

Cette annonce fait suite à la décision du département américain de la sécurité intérieure qui a ordonné à toutes les agences fédérales américaines d’arrêter d’utiliser les produits Kaspersky en raison de liens présumés avec le gouvernement russe.

L’antivirus russe s’était en effet vu reprocher au début du mois d’octobre d’avoir été exploité par des pirates informatiques russes comme un outil de recherche semblable à Google pour détecter des informations sensibles.

Kaspersky, considéré par Gartner comme un leader en cyber-sécurité, a déclaré qu’il soumettrait le code source de son logiciel et les futures mises à jour de produits à un large éventail d’experts en sécurité informatique et des représentants de gouvernements.

Il s’est également engagé à faire examiner par d’autres parties d’autres aspects de ses activités, y compris le développement de logiciels. Il est prévu que les audits de son logiciel, qui est utilisé sur quelque 400 millions d’ordinateurs dans le monde, débuteront d’ici le premier trimestre de l’année prochaine.

Voici son communiqué:

Kaspersky Lab has promised to work with independent companies to conduct audits on its product source code in the future in an effort to reestablish trust in the wake of alleged involvement in US government data theft.

(Reuters) – Moscow-based Kaspersky Lab said on Monday it will ask independent parties to review the security of its anti-virus software, which the U.S. government has said could jeopardize national security, citing concerns over Kremlin influence and hijacking by Russian spies.