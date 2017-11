Le dernier rapport sur la transparence de Google couvrant la période allant de janvier à juin 2017 confirme de manière claire la tendance: Les gouvernements ont besoin de toujours plus de données sur les personnes.

Vers une explosion de demandes?

Google a reçu plus de demandes gouvernementales de données d’utilisateurs au premier semestre de cette année que jamais auparavant. Il admet également qu’il a sous-estimé le nombre demandes de comptes non américains ciblés par les services secrets américains.

En raison de l’étendue des services Google, ces données peuvent inclure des messages Gmail, des documents et des photos enregistrés sur les services Google, ainsi que des vidéos sur YouTube.

Au cours de cette période, Google a reçu 48 941 demandes de données relatifs à 83 345 comptes (voir les 2 dernières bandes sur l’histogramme ci-dessous). Il a produit des informations sur les utilisateurs pour 65% des demandes. En rapport, Google avait reçu 44 943 demandes de 76 713 comptes l’année dernière.

L’analyse de ces chiffres montre qu’environ la moitié des demandes proviennent du gouvernement américain. Les autres principales sources de demandes sont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. De nombreux pays du rapport ont fait moins de 10 demandes.

Ici pour la Suisse:

et là pour le lectorat français:

Le rapport de Google:

Transparency Report No Description

Updating our Transparency Report and electronic privacy laws Today, we are releasing the latest version of our Transparency Report concerning government requests for user data. This includes government requests for user data in criminal cases, as well as national security matters under U.S. law.

