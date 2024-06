Swisscom, Sunrise et Anapaya lance une solution de sécurité basée sur SCION

Anapaya a lancé Anapaya Gate, une solution de sécurité utilisant SCION pour protéger les services critiques contre les attaques DDoS et les intrusions, développée avec Sunrise et Swisscom.

Anapaya a annoncé récemment avoir lancé Anapaya Gate, sa solution de sécurité utilisant l’architecture SCION, pour lutter contre les attaques DDoS et les intrusions. Ce produit a été développé avec les fournisseurs Internet suisses Sunrise et Swisscom.

Selon son communiqué, Anapaya Gate assure une connectivité sécurisée via Internet SCION et protège contre les attaques DDoS et les intrusions, principalement pour les services critiques, tels que les VPN pour les travailleurs à distance, les services IoT et les sites web.

Parmi les avantages mentionnés pour ce produit, on peut relever :

Sécurité renforcée

Résilience optimale : Anapaya GATE permet un fonctionnement réseau sans interruption et une connectivité constante.

Facilité d'utilisation : Aucun matériel supplémentaire n'est requis, rendant le déploiement rapide et abordable.

SCION, pour Scalability, Control, and Isolation On Next-Generation Networks, est un protocole de sécurité réseau conçu pour offrir une meilleure scalabilité, un contrôle accru et une isolation améliorée par rapport aux protocoles réseau traditionnels.

Développé à l’origine par une équipe de chercheurs de l’Institut fédéral suisse de technologie (ETH Zurich), SCION vise à combler certaines lacunes des protocoles comme IP (Internet Protocol).

SCION est conçu pour gérer efficacement un grand nombre de dispositifs connectés et pour faciliter la croissance continue d’Internet. Cela est rendu possible grâce à son architecture modulaire qui permet une répartition intelligente des tâches et une gestion efficiente des ressources.

L’une des caractéristiques clés de SCION est son approche d’isolation, qui permet de segmenter le réseau en plusieurs zones autonomes. Ces zones peuvent opérer indépendamment les unes des autres, réduisant ainsi les risques de propagation de cyberattaques à travers le réseau global.

SCION offre donc aux opérateurs réseau un meilleur contrôle sur les chemins de routage des données. Contrairement aux protocoles traditionnels où le routage est souvent opaque, SCION permet une transparence et un contrôle détaillé des chemins empruntés par les paquets de données. Cela permet une plus grande résilience et flexibilité en cas de perturbations du réseau.

D’un point de vue sécurité, le protocole intègre des mécanismes de sécurité avancés pour assurer l’intégrité des données et l’authenticité des transferts. Par exemple, il utilise des techniques de cryptographie pour valider les chemins de routage et prévenir les attaques telles que les détournements de route (route leaks) et les attaques par déni de service (DDoS).

