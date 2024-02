Les nouvelles mesures de protection des données du PFPDT 🇨🇭️

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a publié une version révisée de son guide sur les “mesures techniques et organisationnelles de protection des données” (TOM).

Pour rappel et comme mentionné par le PFPDT dans son communiqué, le guide relatif aux mesures techniques et organisationnelles de la protection des données (TOM) constitue une introduction aux risques et solutions liés à la protection des données dans les systèmes d’information actuels.

Dans ce document, les thèmes principaux de la protection des données sont présentés sous l’angle des mesures techniques et organisationnelles envisageable, comme le chiffrement, l’anonymisation, l’authentification, etc.

Ce guide est conçu comme une aide pour la mise en œuvre de mesures adéquates dans le but d’assurer une protection optimale et appropriée des données personnelles, en faisant les liens avec les réglementations et les standards actuels. Il est par ailleurs avant tout destiné aux personnes qui sont en charge des systèmes d’information, techniciens ou non, et qui sont confrontés directement au problème de la gestion des données personnelles.

La nouvelle édition de ce guide nommé TOM a été entièrement révisée et est maintenant également disponible en anglais. Le guide est structuré autour de huit chapitres principaux : le traitement des données, les droits et les obligations, les organes fédéraux, la protection des données, l’infrastructure, les accès et les traitements, le cycle de vie des données, ainsi que l’échange et la transmission des données.

Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) veröffentlicht eine revidierte Version des Leitfadens zu den “technischen und organisatorischen Massnahmen des Datenschutzes” (TOM). Der Leitfaden soll es IT-Verantwortlichen ermöglichen, ihre Systeme sicher und datenschutzkonform zu gestalten.

