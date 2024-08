Les derniers gros vols de données (22 août 2024)

Voici le rapport de veille des vols et pertes de données de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les vols ou pertes de données de la semaine

Amende de 60 millions de dollars pour T-Mobile après des violations de données T-Mobile a été condamné à une amende de 60 millions de dollars pour ne pas avoir signalé et empêché des violations de données, en dépit des obligations imposées lors de son acquisition de Sprint en 2020. Le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) a constaté que T-Mobile n’a pas sécurisé les données comme exigé, imputant les failles à des problèmes techniques post-fusion. Cette sanction est la plus lourde jamais infligée par le CFIUS. Lire la suite sur Engadget

Vol de données techniques par des hackers nord-coréens Des hackers nord-coréens ont volé des données techniques cruciales concernant des avions espions et des chars sud-coréens, selon les autorités sud-coréennes. Ces informations, relatives aux avions “Baekdu” et “Geumgang” ainsi qu’au char K2 “Black Panther”, pourraient permettre à la Corée du Nord d’améliorer ses capacités militaires et de contourner les mesures de surveillance sud-coréennes. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

Attaque par le ransomware 3AM sur Kootenai Health Une attaque de ransomware menée par le groupe 3AM a compromis les données de 464 000 patients de Kootenai Health. Les informations volées incluent des noms, dates de naissance, numéros de sécurité sociale, et des détails médicaux sensibles. Le groupe 3AM a publié ces données sur le darknet après l’échec du paiement de la rançon, exposant ces informations à d’autres cybercriminels. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

Enzo Biochem condamné à payer 4,5 millions de dollars suite à une violation de données Enzo Biochem, une société de biotechnologie, a accepté de payer 4,5 millions de dollars à trois États américains après une cyberattaque en 2023 ayant exposé les données de 2,5 millions de personnes. Les attaquants ont accédé aux réseaux d’Enzo en utilisant les identifiants de deux employés, mettant en évidence des failles de sécurité telles que l’absence de multi-authentification et l’utilisation de mots de passe non mis à jour depuis dix ans. Lire la suite sur The Record by Recorded Future

Fuites de millions de numéros de sécurité sociale aux Etats-Unis Une importante fuite de données a révélé des numéros de sécurité sociale appartenant à des millions d’Américains. L’incident, qui touche le site National Public Data, met en lumière les lacunes dans la protection des informations personnelles sensibles aux États-Unis. Les numéros de sécurité sociale exposés augmentent considérablement les risques de fraude et de vol d’identité pour les personnes concernées. Lire la suite sur The Record by Recorded Future

Des hackers divulguent 1,4 milliard de comptes utilisateurs de Tencent en ligne Un groupe de hackers a mis en ligne les données de 1,4 milliard de comptes utilisateurs de Tencent, incluant des informations personnelles telles que des identifiants, des mots de passe, et des historiques de transactions. Cette fuite massive soulève des questions sur la sécurité des données au sein de l’une des plus grandes entreprises technologiques de Chine et met en évidence les enjeux critiques de la protection des données. Lire la suite sur HackRead – Latest Cyber Crime – Information Security – Hacking News

Nouvelles cybermenaces ciblant l’Azerbaïdjan et l’Arménie Une nouvelle vague de cyberattaques sophistiquées cible l’Azerbaïdjan et l’Arménie, marquant une escalade dans les tensions géopolitiques de la région. Ces attaques, attribuées à des groupes de hackers soutenus par des États-nations, visent à déstabiliser les infrastructures critiques et à recueillir des renseignements sensibles. Lire la suite sur The Hacker News