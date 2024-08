Les derniers gros vols de données (29 août 2024)

Voici le rapport de veille des vols et pertes de données de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les vols ou pertes de données de la semaine

Fuite de données chez Toyota impactant les clients Toyota a confirmé une violation de données impliquant une entité tierce, exposant des informations sensibles de clients et d’employés. L’incident a été rendu public après la publication de 240 Go de données volées sur un forum de hacking. Ces informations incluent des données financières, des contrats et des informations d’infrastructure réseau. L’incident est lié à l’utilisation de l’outil open-source ADRecon, bien que les systèmes de Toyota Motor North America n’aient pas été directement compromis. Lire la suite sur Latest news and stories from BleepingComputer.com

Le rançongiciel Qilin cible les mots de passe de Google Chrome Le groupe derrière le rançongiciel Qilin a récemment intensifié ses attaques en ciblant spécifiquement les mots de passe stockés dans Google Chrome. Une fois installé, le malware exfiltre discrètement les informations de connexion avant de chiffrer les fichiers de la victime. Lire la suite sur Security Affairs

Plus de 100 000 visiteurs du zoo de l’Oregon avertis du vol de leurs informations de carte de paiement Une brèche de sécurité a compromis les informations de paiement de plus de 100 000 visiteurs du zoo de l’Oregon. Les données volées incluent les numéros de carte de crédit, les dates d’expiration et les codes de sécurité. Cette attaque a été facilitée par une faille de sécurité dans le système de paiement du zoo. Lire la suite sur Graham Cluley

Fuite d’épisodes inédits de séries Netflix après une violation de sécurité Un hacker a divulgué en ligne plusieurs épisodes inédits de séries Netflix, à la suite d’une violation de sécurité. L’incident met en lumière les vulnérabilités dans la gestion des contenus numériques sensibles. Cette fuite pourrait avoir des répercussions financières pour Netflix, ainsi que des impacts sur les relations avec ses partenaires de production. Lire la suite sur Graham Cluley