La nouvelle loi suisse sur la protection des données #nLPD : ce qu’il faut absolument savoir

Quelles sont les principales nouveautés

Conseiller à la protection des données

Notification de conseillères et conseillers à la protection des données au PFPDT.



Devoir d’informer

Le devoir d’informer garantit la transparence des traitements et contribue à renforcer les droits de la personne concernée.



Droit d’accès

Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.



Analyse d’impact relative à la protection des données personnelles

Les responsables du traitement des données doivent effectuer une AIPD lorsque le traitement de données personnelles est susceptible d’entraîner un risque potentiellement élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.



Les principes de “Privacy by Design” et de “Privacy by Default”

Comme son nom l’indique, le principe de “Privacy by Design” (protection des données dès la conception) implique, pour les développeurs, d’intégrer la protection et le respect de la vie privé des utilisateurs dans la structure même du produit ou du service amené à collecter des données personnelles.



Dispositions pénales

Aspects pénaux attachés aux violations des obligations instaurées par la LDP.