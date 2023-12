Une nouvelle chance pour les PME de Suisse romande pour renforcer leur cybersécurité en 2024

La Trust Valley ouvre les postulations pour la troisième édition du Trust4SMEs, son programme d’accompagnement en cybersécurité et confiance numérique pour les PME de la région 🇨🇭

En capitalisant sur les compétences de la région romande, le programme Trust4SMEs propose à nouveau en 2024 un accompagnement à plus de 20 PME pour renforcer leur cyberrésilience.

Au vu du succès des années précédentes, ce plan d’accompagnement est reconduit pour une nouvelle année. Pour rappel, il offre diagnostics, sensibilisations, formations des dirigeants et des équipes, coaching personnalisé et cercles de discussion, ainsi que des mesures et conseils d’amélioration fournis par un coach, des mentors et des prestataires expérimentés sur une durée de 10 à 12 mois.



Inscrivez votre PME pour la saison 2024 jusqu’au 31 janvier

Comme mentionné sur la page d’annonce de Trust4SMEs, si vous êtes dirigeant d’une PME, responsable sécurité informatique, manager, vous pouvez inscrire votre entreprise avant le 31 janvier 2024

