Nouvelle saison Trust4SMEs, une belle opportunité pour les entreprises vaudoises!

L’initiative Trust4SMEs est un programme lancé par le canton de Vaud pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) dans leur transformation digitale en les aidant à renforcer leur cybersécurité et leur confiance numérique.

L’initiative offre des formations, des conseils et des ressources pour aider les PME à se protéger contre les cybermenaces et à utiliser les outils numériques de manière efficace et sécurisée.

Contenu du programme Trust4SMEs

Le dernier événement s’est déroulé jeudi passé au Rolex Center de l’EPFL et a réuni plus de 25 entreprises de la région.

L’inscription pour la prochaine saison est possible jusqu’au 3 mars prochain

Une campagne de phishing fictive pour sensibiliser 25 PME romandes à la cybersécurité La première édition de « Trust4SMEs » s’est conclue en présence des 25 PME lémaniques qui y ont participé à ce programme d’accompagnement en cybersécurité. Focalisée sur la sensibilisation des utilisateurs, la matinée a aussi révélé les résultats d’une campagne de phishing inoffensive envoyée à quelque 2’500 employés des PME.