Conférence “CYBERSÉCURITÉ NEXT GEN” – 28 septembre à Paris

A vos agendas !! le 28 septembre prochain se tiendra à Paris la conférence “CYBERSÉCURITÉ NEXT GEN”

Cet événement, organisé par LE CERCLE IT en association avec l’IMA a pour ambition de vous présenter les nouvelles évolutions du secteur : les champs d’application des IA – ML et IA Génératives pour la Cybersécurité avec des premiers retours du terrain et un panorama des solutions existantes. Plus des retours d’expérience de vos pairs sur la gestion des identités numériques, l’adoption du Security as a Service, du SASE au Cyber Mesh, le calcul sur les données chiffrées pour la souveraineté numérique, les algorithmes quantiques au service de la cybersécurité.

AU PROGRAMME

Introduction de la journée : Le Cercle IT et IMA what’s up

et what’s up Présentation des différentes tendances et des solutions liées

Champs d’application : présentation de cas d’usage transposables dans les organisations

: présentation de transposables dans les organisations Retours d’expériences de vos pairs

Inscrivez-vous (participation gratuite)

Le Cercle IT – Evénement CONFÉRENCE ”CYBERSÉCURITÉ NEXT GEN” Les évolutions majeures en cours dans la CybersécuritéL’usage de l’IA en “interne” peut aider à la détection de signaux faibles et à contextualiser les incidents déjà remontées.

Découvrez nos prochains événements :

Une question, un RETEX à proposer ? Contactez : Emmanuel Vergé, Content Officer, emmanuel.verge@ima-dt.org