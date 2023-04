La Suisse annonce sa nouvelle stratégie de cybersécurité

La Confédération et les cantons suisses ont adopté la nouvelle Cyberstratégie nationale (CSN) pour lutter contre les menaces numériques. Cette stratégie a pour objectif de fixer les mesures et objectifs communs pour renforcer la résilience du pays face aux cyberattaques.

La nouvelle stratégie définit 17 mesures pour atteindre cinq objectifs stratégiques concernant

la responsabilisation, la fiabilité des infrastructures numériques, la détection, la prévention et la défense contre les cyberattaques, la lutte contre la cybercriminalité et la coopération internationale.

La stratégie a été élaborée avec la participation de plus d’une centaine d’experts issus des cantons, des milieux économiques, des hautes écoles et de la société.

Il est à relever que cette stratégie ne sera plus limitée dans le temps et sera actualisée si nécessaire. Le Centre national pour la cybersécurité évaluera tous les cinq ans si les mesures et les objectifs qu’elle contient sont toujours adéquats.

Pour sa part, le comité de pilotage, qui supervise la mise en œuvre de la stratégie, bénéficie dorénavant d’un rôle élargi et d’une plus grande indépendance.

