Plus de plus de 34 000 annonces au NCSC en 2022

Le NCSC suisse a annoncé avoir reçu en 2022 plus de 34’000 annonces

Cette année encore, le nombre de signalements a considérablement augmenté. Pour un total de plus de 34 000 annonces, contre 21 714 l’année précédente, on n’observe pas de doublement des cas, mais la hausse en chiffres absolus (13 000 signalements de plus qu’en 2021) est plus importante qu’en 2021 (10 881 signalements de plus qu’en 2020).

NCSC