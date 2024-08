Les dernières cyberattaques (27 août 2024)

Voici le rapport de veille des cyberattaques de la semaine passée. Ce rapport est une ressource très utile pour tous les professionnels et dirigeants préoccupés par les menaces actuelles et les évolutions technologiques dans le domaine de la sécurité numérique. Chaque semaine, LeDécodeur scrute minutieusement les dernières actualités, analyses et incidents notables pour fournir une vue d’ensemble claire et détaillée des événements qui ont marqué le secteur.

LeDécodeur tire parti de la puissance de l’intelligence artificielle pour faciliter la rédaction et la traduction en français des résumés. Cependant, il est essentiel de souligner que toute la sélection, l’analyse et la revue de ces informations sont réalisées par un véritable cerveau humain. Cette veille n’est pas le résultat d’un traitement automatique.

Que vous soyez un dirigeant, un responsable de sécurité RSSI ou un spécialiste cybersécurité, ce rapport est conçu pour vous tenir rapidement informés des tendances émergentes, des vulnérabilités découvertes et des stratégies de défense les plus efficaces. Plongez dès maintenant dans les moments clés de la semaine passée et bonne lecture!

Les cyberattaques de la semaine

Une cyberattaque contre Swisscom a paralysé TWINT Une attaque de grande envergure a ciblé Swisscom, entraînant la paralysie de la plateforme de paiement mobile TWINT. Le service a été indisponible pendant plusieurs heures, affectant des milliers d’utilisateurs en Suisse. La nature exacte de l’attaque n’a pas été précisée, mais elle s’inscrit dans un contexte de menaces croissantes contre les infrastructures critiques. Swisscom a pris des mesures immédiates pour rétablir le service et renforcer la sécurité de ses systèmes, tout en assurant qu’aucune donnée sensible n’a été compromise. Lire la suite sur watson.ch

Cyberattaque contre Halliburton : une nouvelle menace pour les infrastructures critiques Halliburton, un géant du secteur de l’énergie, a récemment été la cible d’une cyberattaque sophistiquée. L’incident, qui a compromis certaines de ses opérations, met en lumière les risques croissants pour les entreprises opérant dans des secteurs critiques. Les détails sur l’origine de l’attaque ou les méthodes employées restent limités, mais l’impact sur les activités de l’entreprise est significatif. Lire la suite sur Security Affairs

Unicoin : les comptes Google verrouillés pendant quatre jours après une attaque La startup Unicoin a été victime d’une attaque informatique ayant permis à un hacker de verrouiller les comptes Google de ses employés pendant quatre jours. Cet incident a gravement perturbé les opérations de l’entreprise, notamment l’accès aux courriels et aux documents essentiels. Le pirate a exploité une faille de sécurité pour prendre le contrôle des comptes. Après plusieurs jours d’efforts, Unicoin a pu reprendre le contrôle de ses comptes. Lire la suite sur BleepingComputer

Meta identifie des pirates iraniens ciblant la campagne Trump via WhatsApp Meta a découvert une campagne de piratage menée par un groupe iranien, connu sous le nom d’APT42, visant à compromettre les communications de l’ancienne campagne présidentielle de Donald Trump via WhatsApp. Cette opération s’inscrit dans un contexte de cyberespionnage où des acteurs étatiques cherchent à accéder à des informations sensibles en infiltrant des plateformes de communication populaires. Lire la suite sur CyberScoop

L’American Radio Relay League paie une rançon de 1 million de dollars L’American Radio Relay League (ARRL) a confirmé avoir payé une rançon de 1 million de dollars à des cybercriminels après avoir été victime d’une attaque par ransomware. L’incident a bloqué l’accès à plusieurs systèmes critiques de l’organisation, l’obligeant à négocier avec les attaquants pour restaurer ses services. Lire la suite sur BleepingComputer

Les attaques de phishing exploitent les applications web progressives (PWA) Une nouvelle méthode de phishing utilise les applications web progressives (PWA) pour tromper les utilisateurs et voler leurs informations sensibles. Ces applications, qui ressemblent à des sites web légitimes, permettent aux attaquants de créer des copies presque identiques de sites populaires. Lire la suite sur Security Affairs

Telegram et WhatsApp victimes d’une attaque DDoS en Russie Les services de messagerie Telegram et WhatsApp ont été victimes d’une attaque DDoS en Russie, provoquant des interruptions significatives. Cette attaque semble faire partie d’une série plus large de cyberattaques visant à déstabiliser les infrastructures de communication dans le pays. Lire la suite sur Cybersecurity Insiders

Les fans de Liverpool perdent gros à cause de faux billets en ligne Des cybercriminels ont escroqué des fans de Liverpool en leur vendant de faux billets pour assister à un match, causant des pertes financières importantes. Les victimes, ayant acheté leurs billets via des plateformes en ligne non officielles, ont été confrontées à des tickets invalides. Cet incident met en lumière les dangers liés à l’achat de billets auprès de sources non vérifiées. Lire la suite sur Infosecurity

Les hackers nord-coréens déploient un nouveau malware pour cibler les entreprises Des hackers nord-coréens ont lancé un nouveau malware dans le cadre d’une campagne visant des entreprises à travers le monde. Ce malware, conçu pour infiltrer les systèmes d’information des entreprises, est capable de voler des données sensibles et de compromettre les opérations internes. Lire la suite sur The Hacker News

Un nouveau malware cible les utilisateurs Android via le NFC Un nouveau malware visant les utilisateurs d’Android a été découvert, exploitant les communications en champ proche (NFC) pour voler des informations bancaires. Ce malware se propage via des applications malveillantes et utilise la technologie NFC pour intercepter les transactions et accéder aux données financières des utilisateurs. Lire la suite sur Dark Reading

Microchip Technology informe d’une cyberattaque impactant ses opérations Microchip Technology, un leader mondial des semi-conducteurs, a révélé avoir été victime d’une cyberattaque ayant perturbé ses opérations. Bien que l’ampleur exacte de l’incident ne soit pas encore pleinement connue, il a affecté la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, retardant certaines de ses activités. Lire la suite sur BleepingComputer