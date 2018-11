La biométrie est promise à un brillant avenir mais, comme tout composant de sécurité, elle a bien sûr ses vulnérabilités. Le capteur, le stockage et la transmission des empreintes sont bien sûr faillibles. Les dernières nouvelles nous montre que la vérification de l’empreinte peut également maintenant être mise à mal grâce à des empreintes passe-partout. Une simple question de mathématique et de probabilités

Researchers are able to create fake fingerprints that result in a 20% false-positive rate. The problem is that these sensors obtain only partial images of users’ fingerprints — at the points where they make contact with the scanner.