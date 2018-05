Le 17 avril dernier, 34 firmes technologiques internationales, incluant ABB, Arm, Cisco, Facebook, HP, HPE, Microsoft, Nokia, Oracle et Trend Micro, ont signé le Cybersecurity Tech Accord.

Pour rappel, ce pacte a vu le jour après une demande sans cesse croissante d’une sorte de convention numérique de Genève de la part du secteur industriel.

Il stipule en particulier les règles à appliquer pour s’opposer aux cyber-attaques à l’image de la convention de Genève pour les conflits armés dans le monde réel.

Companies across every layer of internet communication vow to defend against misuse of their technology; promise to protect all customers regardless of nationality, geography or attack motivation. REDMOND, Wash. – April 17, 2018 – On Tuesday, 34 global technology and security companies signed a Cybersecurity Tech Accord, a watershed agreement among the largest-ever group of companies agreeing to defend all customers everywhere from malicious attacks by cybercriminal enterprises and nation-states.