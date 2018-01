Si vous ne l’avez pas remarqué, la Suisse s’est révélée être au centre du monde de la cyber-sécurité juste avant la période des fêtes. Voici une occasion de se rappeler les principaux faits:

L’EPFL annonce la création du Center for Digital Trust, une plateforme regroupant plusieurs laboratoires de l’école et des partenaires privés, avec l’objectif de développer des solutions dans les domaines de la cybersécurité et de la protection des données.