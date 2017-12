La technique de de stéganographie semble revenir à la mode ou comment cacher des virus dans du contenu légitime.

Pour information, la stéganographie est une pratique consistant à dissimuler un fichier, un message, une image ou une vidéo dans un autre fichier, message, image ou vidéo. Il s’agit d’une technique très ancienne mais elle demeure encore aujourd’hui à l’heure d’Internet très efficace.

Pour les cyber-criminels, c’est une bonne occasion d’injecter du code malveillant via un contenu qui semble totalement sans risque comme la vidéo d’un bébé via Twitter:

ou pour miner des crypto-monnaies par exemple:

Steganography, or the practice of concealing a file, message, image or video within another file, message, image or video, may be an older technique, but it continues to be an incredibly versatile and effective method for obscuring or hiding information in plain sight.