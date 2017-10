Comme sur les autres fronts, les attaques ciblant les distributeurs automatiques de billets ont fortement évolué. Certes les attaques violentes directes perdurent mais exploiter une faille numérique reste la solution favorisée.

Pour y faire front, le Centre européen de la cybercriminalité d’Europol (EC3) et Trend Micro, un éditeur de solutions de cybersécurité, ont publié la semaine passée un rapport sur l’état actuel des malware ATM.

Les logiciels malveillants ATM nécessitaient initialement un accès physique pour infecter les machines. Aujourd’hui, les pirates utilisent également avec succès des malwares ou le réseau informatique interne des banques.

La première variante d’attaque logique est réalisée à l’aide d’une clé USB permettant d’introduire directement un malware dans l’ATM:

La deuxième, certes plus complexe, revient à infecter le réseau de la banque, puis de se déplacer latéralement pour atteindre finalement les ATMs:

Le rapport offre une description intéressante et détaillées des attaques récentes ainsi que des mécanismes de protection associés. Pour en savoir plus, voici le rapport:

et le communiqué d’Europol:

