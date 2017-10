En mai 2017, des chercheurs de Kaspersky Lab ont découvert un message sur le forum annonçant un programme malveillant ATM qui ciblait des distributeurs automatiques de billets spécifiques. Cette nouvelle information confirme les tendances relevées dans un récent rapport d’Europol.

Des publicités découvertes sur le Dark Net

Ils ont identifié un type particulier de logiciel ATM appelé ATMii ciblant certains distributeurs automatiques de billets. Le kit malveillant a été conçu pour voler de l’argent aux guichets automatiques en utilisant une API orientée vendeur.

Selon le dernier rapport de Kaspersky Lab, les cybercriminels sont occupés à faire de la publicité sur un autre malware similaire sur le Dark Web. Ils le décrivent comme capable d’exploiter à la fois les faiblesses matérielles et logicielles des guichets automatiques et de les vider en retirant tout l’argent.

L’une des annonces a été publiée sur le marché AlphaBay Darknet, qui a ensuite été retiré par le FBI.

Voici une vidéo de l’approche utilisée pour pirater le distributeur via un port USB (avec un simple couteau?):

et la démonstration en vidéo:

Pour en savoir plus, voici une série d’article sur cette actualité:

ATM malware is being sold on Darknet market In May 2017, Kaspersky Lab researchers discovered a forum post advertising ATM malware that was targeting specific vendor ATMs. The forum contained a short description of a crimeware kit designed to empty ATMs with the help of a vendor specific API, without interacting with ATM users and their data.

Here’s a Video of the Latest ATM Malware Sold on the Dark Web A hacker or hacker group is selling a strain of ATM malware that can make ATMs spit out cash just by connecting to its USB port and running the malware. Named Cutlet Maker, this strain has been sold on the AlphaBay Dark Web marketplace since May 2017, but today, its operators opened a new standalone website after US authorities had taken down AlphaBay in mid-July.