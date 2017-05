Des trous, des petits trous … dans les bancomats

Europol a fait un peu de ménage en emprisonnant 27 pirates de bancomats (ATMs) selon son communiqué du 18 mai dernier. Provenant de République tchèque (3), Estonie (4), France (11), Pays-Bas (2), Roumanie (2), Espagne (2) et Norvège (3), ils avaient trouver le moyen de faire des retraits en se connectant directement aux connecteurs pour commander l’éjection des billets. Un petit trou et le tour était joué comme le montre également cette image

Pour en savoir plus, voici le communiqué d’Europol:

The efforts of a number of EU Member States and Norway, supported by Europol’s European Cybercrime Centre (EC3) and the Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), culminated in the arrest of 27 individuals linked with so-called ATM “Black Box” attacks across Europe.