Campagne nationale “ça pue le phishing”

La campagne nationale de la police suisse contre le phishing débutera le 29 mai 2024 pour sensibiliser aux fraudes croissantes liées aux cartes bancaires.

Ce 29 mai 2024 marque le début de la campagne nationale de prévention contre le phishing par la police. Elle souhaite en effet à nouveau alerter sur les fraudes liées aux cartes de crédit et de débit. Cette campagne se déroule du 29 mai au 26 juin, puis du 28 août au 25 septembre.

Avec la montée des achats en ligne, les cyber-escroqueries augmentent. Chaque année, les fraudes à la carte bancaire augmentent de 10 à 20 %. Le phishing reste l’arnaque la plus courante.

Les paiements sans espèces ont énormément augmenté. C’est un moyen de paiement simple et sécurisé, à condition de respecter quelques précautions. « Les titulaires de cartes agissent souvent avec imprudence. Aujourd’hui, certains ignorent encore qu’il ne faut jamais divulguer des données confidentielles comme les codes de sécurité ou CVV.

Il est indispensable que la police continue à sensibiliser la population. Bernard Vonlanthen de la police cantonale Fribourg

Les fraudes touchent tout le monde, avec des montants allant de petites sommes à des préjudices élevés. En Suisse, les fraudes à la carte sont estimées à près de 90 millions de francs en 2023. Ce chiffre inclut les transactions par carte dans les magasins, sur Internet, et les retraits aux bancomats, en Suisse et à l’étranger. Les délits vont de 1000 à 2000 francs en moyenne, mais peuvent être bien plus élevés comme le rapporte ce communiqué.

Pour en savoir plus

Card-security.ch : payer avec sa carte en toute sécurité. Conseils pour sécuriser vos paiements par carte bancaire et conduite à tenir en cas de fraude.

