L’Armée suisse participe à l’exercice cyber international Locked Shields 2024

L’Armée suisse participe à l’exercice Locked Shields 2024 de l’OTAN pour renforcer sa cyberdéfense et collaborer avec des experts internationaux en cybersécurité.

Dans un monde de plus en plus connecté, les cyberattaques présentent une menace sérieuse pour la sécurité des nations. C’est dans ce contexte que le commandement Cyber de l’Armée suisse s’engage dans une simulation d’envergure internationale : l’exercice Locked Shields 2024. En immersion dans un environnement cybernétique international, ce programme de formation avancée vise à tester les compétences des participants en matière de cyberdéfense et de résilience des infrastructures critiques.

L’exercice Locked Shields, organisé par le Centre d’Excellence de Cyber Défense Coopérative de l’OTAN, offre une plateforme unique pour se préparer à la guerre informatique de demain. Avec une septantaine de personnes envoyées pour représenter l’Armée suisse, l’engagement dans cet exercice révèle une volonté de s’aligner sur les normes internationales et de partager des connaissances critiques avec des experts de la cybersécurité du monde entier.

L’intégration d’une multitude d’acteurs – des militaires de différentes classes, des fonctionnaires fédéraux et des acteurs privés chargés de la gestion des infrastructures vitales – illustre la complexité et l’interconnexion des domaines impliqués dans la cyberdéfense moderne.

Au cours de l’exercice, les participants seront confrontés à des scénarii dynamiques et complexes, simulant des attaques sur des réseaux et des infrastructures essentielles.

La collaboration avec des pays alliés, tels que l’Autriche et les États-Unis, et le partage de connaissances entre civiles et militaires ne font qu’amplifier la valeur de cet exercice.

