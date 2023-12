L’armée suisse participe à un cyber-exercice de l’OTAN

Du 27 novembre au 1er décembre 2023, l’Armée suisse a participé à l’exercice CYBER COALITION de l’OTAN pour renforcer la défense cybersécurité. Plus de 30 pays y participent depuis 2008.

L’Armée suisse a ainsi participé du 27 novembre au 1er décembre 2023 à l’exercice CYBER COALITION de l’OTAN. L’objectif de cet exercice est de former les procédures en cas d’incidents cybernétiques et de renforcer les liens entre les pays participants.

Plus de 1000 participants de plus de 30 pays participent à cette manœuvre régulièrement organisée depuis 2008. Pendant l’exercice, les pays cherchent à résoudre ensemble des problèmes complexes et à combler les failles dans les infrastructures informatiques militaires.

Comme précisé dans le communiqué de la Confédération, les États participants ne s’affrontent pas entre eux, mais tentent de résoudre ensemble des problèmes complexes, de remédier aux faiblesses et de dresser une image commune de la situation (ie des vulnérabilités des infrastructures informatiques militaires peuvent également affecter plusieurs pays).

L’exercice vise également ici à renforcer la capacité de défense autonome de l’armée suisse et à évaluer les processus de coordination avec les partenaires nationaux et internationaux.

