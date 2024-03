Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Fuite massive en Suisse – Les employés de Franz Carl Weber mis à nu par un piratage La chaîne de magasins de jeux a été visée par des hackers. Les dossiers personnels des employés sont dans la nature.

White-Hat-Hacker finden beim Spital Thun kritische Lücken Im Rahmen eines Bug-Bounty-Programms haben ethische Hacker beim Spital Sicherheitslücken entdeckt, die auch schon für Ransomware-Angriffe ausgenutzt worden sind.

Neue Vorlage zu elektronischer ID kommt im Nationalrat gut an Der Nationalrat hat der neuen Vorlage des Bundesrats zur Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises in der Schweiz (E-ID) sehr deutlich zugestimmt. 3 Jahre nach dem Scheitern einer ersten Vorlage scheint es möglich, dass die E-ID im Jahr 2026 eingeführt wird.

Semaine 10 : Courriels frauduleux au nom de booking.com 12.03.2024 – La majorité des cas d’hameçonnages signalés à l’OFCS concerne des courriels ou des textos envoyés au nom de la Poste, des CFF à propos de SwissPass, ou de banques. La rétrospective de cette semaine présente une variante d’hameçonnage visant la clientèle de la plateforme de réservation en ligne booking.com.