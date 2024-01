Ransomwatch, le site pour suivre en direct les cyberattaques par ransomware

Les gangs de ransomware ont intensifié leurs activités criminelles ces dernières années, menaçant la sécurité des données et des systèmes informatiques à l’échelle mondiale. En publiant les données volées pour leur extorsion, ils cherchent à exercer une pression maximale sur les victimes, les forçant ainsi à céder à leurs demandes financières.

La plupart des gangs de ransomware publient la liste de leurs victimes tout en intégrant des détails et des exemples des données qu’ils ont illégalement obtenues. Cette tactique vise à accroître la pression sur les victimes et à démontrer l’étendue de leurs activités malveillantes.

La nature obscure du darknet rend difficile le suivi de ces annonces. Cependant, avec l’avènement de sites comme Ransomwatch, la tâche de surveillance et d’agrégation d’informations pertinentes est grandement facilitée. En effet, la capacité de ce site à rassembler des données provenant de diverses sources sur le darknet offre un aperçu précieux et détaillé.

Ransomwatch balaye aujourd’hui 319 sites appartenant à 170 groupes uniques

Ransomwatch traque les sites d’extorsion utilisés par les groupes de ransomware et offre un flux agrégé des revendications des gangs de cybercriminels. Le système Ransomwatch balaye aujourd’hui 319 sites appartenant à 170 groupes uniques. Grâce à cette initiative, il devient donc possible de mieux comprendre et suivre les activités sur le darknet, ce qui peut s’avérer essentiel pour la prévention et la réponse aux menaces en ligne.

Son objectif est de suivre les activités des groupes de ransomware et d’identifier les sites web utilisés pour l’extorsion. En agrégeant et analysant ces données, ransomwatch fournit un flux très complet de revendications des gangs de ransomware sans aller directement sur le Darknet.

Exemple de liste des dernières victimes (26 déc. 2023)

A noter que le code de Ransomwatch est également fourni en open source pour permettre des développements complémentaires.

ransomwatch the transparent ransomware claim tracker 🥷🏼🧅🖥️

ransomwatch the transparent ransomware claim tracker 🥷🏼🧅🖥️

Using ChatGPT to Visualize Ransomware Leak Site Data Colin Cowie’s security blog about malware research, threat intelligence and DFIR.

