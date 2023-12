Le canton du Jura a validé sa première stratégie de cybersécurité

Le Gouvernement jurassien a approuvé sa première stratégie de cybersécurité, impliquant institutions publiques et acteurs privés, pour une protection renforcée des données sensibles.

Dans son communiqué du 18 décembre dernier, le Gouvernement jurassien a validé sa nouvelle et première stratégie de cybersécurité. Le Canton souhaite impliquer dans cette démarche l’ensemble des institutions publiques, mais également les grands acteurs privés.

La canton du Jura précise que sa stratégie cantonale de cybersécurité a été construite en collaboration avec de nombreux acteurs concernés, notamment via la mise en place d’ateliers, mais aussi grâce à une consultation plus formelle. Elle prévoit notamment la création de plusieurs organes chargés d’assurer une veille active, de proposer des mesures concrètes, de conseiller les pouvoirs publics et de renforcer la conscience collective des risques existants dans le domaine numérique.

Elle souhaite prendre en compte les menaces liées au numérique mais également pour la protection des données sensibles. La stratégie vise à identifier les menaces et améliorer la maturité de l’ensemble des acteurs en matière de cybersécurité selon les 5 piliers suivants:

