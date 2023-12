Europol alerte sur l’utilisation criminelle des traceurs Bluetooth pour la géolocalisation

Europol a émis une alerte sur l’augmentation de l’utilisation de trackers Bluetooth dans le crime organisé pour géolocaliser des marchandises illicites. Les criminels exploitent les capacités avancées de ces appareils notamment pour suivre les cargaisons de drogue.

On sait que les criminels ont toujours été rapides à adopter de nouvelles technologies émergentes, les utilisant à mauvais escient pour atteindre leurs objectifs criminels. Il n’en va pas autrement avec les trackers Bluetooth : Europol constate de plus en plus que les criminels utilisent ces appareils pour géolocaliser des marchandises illicites.

Comme mentionné dans leur article référencé ci-dessous, la grande majorité des cas signalés à Europol concernent le trafic de cocaïne. Ces trackers ont été découverts le plus fréquemment aux côtés de cocaïne dans des conteneurs de produits alimentaires, mais ont également été trouvés cachés dans des coffres marins à l’intérieur de navires.

Sur la base des capacités technologiques des trackers Bluetooth et des informations partagées avec Europol, il est confirmé que les trafiquants de drogue les utilisent pour suivre le transit de cargaisons illicites. Grâce aux trackers, les cargaisons peuvent être suivies après leur arrivée dans les ports, puis sur la route vers des lieux de stockage sur les marchés européens. Ils sont probablement également utilisés pour localiser les envois illicites à leur arrivée dans les ports.

Les trackers Bluetooth, ces petits espions fort utiles

Les trackers Bluetooth sont devenus de plus en plus populaires grâce à leur capacité à aider les gens à localiser rapidement et facilement des objets personnels importants tels que des clés, des sacs et même des véhicules. Grâce à leur conception compacte, ils peuvent être facilement attachés à n’importe quel objet que l’on souhaite garder à portée de main. En outre, leur connectivité sans fil avec les smartphones et les tablettes offre aux propriétaires un moyen pratique de surveiller et de retrouver leurs biens en cas de perte ou de vol.

L’une des caractéristiques les plus appréciées des trackers Bluetooth est leur capacité à envoyer des signaux sonores ou visuels pour aider à repérer l’objet auquel ils sont attachés. Certains modèles offrent même des fonctionnalités avancées telles que la géolocalisation en temps réel, offrant aux utilisateurs la tranquillité d’esprit en sachant où se trouvent leurs biens à tout moment.

En outre, avec l’avancement de la technologie des trackers Bluetooth, de nouvelles fonctionnalités telles que la longue portée et une durée de vie de la batterie prolongée sont devenues disponibles, offrant une expérience encore plus pratique et fiable. Ces dispositifs se révèlent ainsi être des outils précieux pour simplifier la vie quotidienne et assurer la sécurité des biens personnels.

Pour en savoir plus

Europol warning on the criminal use of Bluetooth trackers for geolocalisation | Europol For the past several years, Europol has been observing a growing crime phenomenon: the use of Bluetooth trackers in organised crime.Bluetooth trackers are small devices designed to help people find personal objects, such as keys and bags, as well as vehicles at risk of theft.

Pour mettre en garde contre la mauvaise utilisation de cette technologie, Europol a diffusé une notification d’alerte précoce restreinte à tous les États membres de l’UE, ainsi qu’une version publique disponible ici:

