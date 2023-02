Les entreprises suisses devront utiliser SwissID pour se connecter à La Poste

SwissID est une solution d’identification numérique développée en Suisse pour permettre aux utilisateurs de s’authentifier de manière sécurisée et pratique sur des services en ligne. Elle permet de centraliser et de simplifier la gestion des identifiants et des mots de passe pour plusieurs sites web et applications.

SwissID est utilisée pour accéder également à des services publics ainsi qu’à des services privés proposés par des entreprises suisses partenaires.

Pour rappel, SwissID a été développée par la société suisse SwissSign Group AG, une filiale à 100% de Swiss Post. SwissSign a été fondée en 2015 par plusieurs grandes entreprises suisses, notamment Swisscom, Swiss Post, Banque Cantonale de Zurich, Credit Suisse, Raiffeisen, SIX et UBS.

Selon les informations publiques disponibles, SwissID compterait près de 3.4 millions d’utilisateurs en Suisse.