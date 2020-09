Une histoire de keylogger au temps de la guerre froide 🇺🇸️ 🇷🇺️

Une histoire intéressante de keylogger du temps de la guerre froide

Apparemment, au début des années 1970, le matériel de bureau et les machines à écrire étaient expédiés aux ambassades américaines de manière assez conventionnelle. Les cryptophones et autres matériels classifiés recevaient des caisses inviolables et inviolables livrées par des coursiers spéciaux, mais les machines à écrire arrivaient comme fret. À l’insu des États-Unis à l’époque, les Soviétiques (probablement le KGB) ont intercepté les machines à écrire en transit et ont installé des bogues très sophistiqués dans les machines à écrire.