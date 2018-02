Quel est le point commun entre Android et le dernier avion de combat américain le F-35? La dispersion de version de software. En effet, selon l’article ci-dessous, les tests en vols seraient retardés par différents problèmes logiciels complexifiés par la dispersion de versions qui équipent aujourd’hui cet avion.

Un organe de contrôle officiel des États-Unis a mis en garde contre les retards dans les essais en vol des avions de chasse F-35 car ils utilisent aujourd’hui tellement de versions différentes de leur logiciel de base.

F-35 fighter jets are running so many different versions of their core software that a US government watchdog has warned of knock-on delays to flight tests.