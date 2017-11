Internet met aujourd’hui en danger les démocraties. Les élections manipulées ou perturbées sont là pour confirmer le dernier rapport de Freedom House.

Manipuler les médias sociaux pour nuire à la démocratie

Dans son rapport 2017, Freedom House constate que les gouvernements du monde entier ont considérablement augmenté leurs efforts pour manipuler l’information sur les médias sociaux au cours de la dernière année. Il note que les régimes chinois et russes ont été les pionniers de l’utilisation de méthodes clandestines pour déformer les discussions en ligne et réprimer la dissidence il y a plus de dix ans, mais la pratique est devenue mondiale. Ces interventions dirigées par l’État constituent une menace majeure pour la notion d’Internet en tant que technologie libératrice.

Freedom on the Net 2017: Manipulating Social Media to Undermine Democracy Governments around the world are dramatically increasing their efforts to manipulate information on social media, threatening the notion of the internet as a liberating technology, according to Freedom on the Net 2017, the latest edition of the annual country-by-country assessment of online freedom.

La manipulation de contenu en ligne a contribué pour la septième année consécutive au déclin général de la liberté sur Internet, avec une augmentation des perturbations du service Internet mobile et une augmentation des attaques physiques et techniques contre les défenseurs des droits humains et les médias indépendants.

Les principales conclusions de Freedom House

Ce rapport indique que les tactiques de manipulation et de désinformation en ligne ont joué un rôle important dans les élections d’au moins 18 pays au cours de l’année écoulée, y compris les États-Unis.

Les tactiques de désinformation ont contribué pour la septième année consécutive au déclin général de la liberté sur Internet, tout comme l’augmentation des perturbations du service Internet mobile et l’augmentation des attaques physiques et techniques contre les défenseurs des droits humains et les médias indépendants.

Un nombre record de gouvernements ont restreint le service Internet mobile pour des raisons politiques ou de sécurité, souvent dans des zones peuplées de minorités ethniques ou religieuses.

Pour la troisième année consécutive, la Chine a été le pire abuseur de la liberté sur Internet au monde, suivie par la Syrie et l’Éthiopie.

25% des internautes sont libres

Selon Freedom House, moins de 25 % des internautes sont libres sur internet:

La désinformation passe principalement par les médias et les réseaux sociaux, même si l’on constate également des vols d’identité également (FOTN = Freedom On The Net):

Le rapport complet est accessible ici:

No Title No Description

Des articles en relation avec cette actualité:

War on democracy: Elections in 18 nations manipulated online Democracy in the free world is being challenged inside and out. Voting in elections in at least 18 different countries may have been hacked or influenced by online disinformation campaigns and other forms of manipulation. A report by Freedom House found that citizens’ freedom to vote is being attacked by outside influences as well as their own governments.