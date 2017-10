A l’occasion du mois de la cyber-sécurité, l’agence française de la sécurité numérique, l’ANSSI, s’engage activement et fournit de quelques rappels fort utiles.

La sécurité du numérique est l’affaire de tous ! Face aux nouvelles menaces qui touchent aujourd’hui les états, mais aussi les particuliers et les entreprises (petites, moyennes ou grandes), il est primordial que chacun puisse se saisir de ces enjeux pour participer à la résilience numérique de la Nation.

Les dernières catastrophes numériques rappellent que le respect de quelques règles élémentaires de sécurité permet de se préserver de gros problèmes.

Dans ce sens, l’ANSSI fournit une nouvelle affiche des 12 bonnes pratiques informatiques – La sécurité du numérique à portée de clic .

Pour en savoir davantage et découvrir le programme du mois de la cyber-sécurité en France, voici la page correspondante de l’ANSSI:

Pendant tout le Mois européen de la cybersécurité et tout au long de l’année, l’ANSSI intervient auprès de l’ensemble des acteurs en France et à l’international pour informer, alerter, accompagner et sensibiliser. L’objectif : agir ensemble pour relever les défis de la sécurité du numérique.