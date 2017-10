Octobre, le mois de la cybersécurité

L’agence européenne ENISA et la Comission européenne lancent ce mois d’octobre un série d’événements à travers l’Europe pour sensibiliser les cyber-citoyens aux menaces du web et promouvoir la sécurité de nos informations

European Cyber Security Month (ECSM) is an EU advocacy campaign that promotes cyber security among citizens and advocates for change in the perception of cyber-threats by promoting data and information security, education, sharing of good practices and competitions. The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), the European Commission DG CONNECT and Partners are deploying the European Cyber Security Month (ECSM) every October.