Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

La Confédération réglemente l’obligation de déclarer les cyberattaques A partir de 2025, les exploitants d’infrastructures critiques devront annoncer les cyberattaques à la Confédération. Le Conseil fédéral vient d’envoyer les détails de cette ordonnance en consultation. Le texte définit également la stratégie cybernétique nationale et les tâches de l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS).

Données sensibles dans la nature après une cyberattaque à Genève Des institutions et des commerces du canton font les frais des agissements de hackers russes envers une grande entreprise suisse.

Cyberangriff auf Kanti Frauenfeld Kurz vor den Gymiprüfungen wurde die Kantonsschule Frauenfeld Opfer eines Cyberangriffs. Internet und interne Systeme sind ausgefallen.

Kanton Zürich lässt ethische Hacker auf Voting-System los Der Kanton Zürich will seine Applikation zur Übermittlung von Wahl- und Abstimmungsergebnissen ablösen. Vor der Einführung wird für das neue System aus dem Hause Abraxas ein Bug-Bouny-Programm lanciert.

Schweizer Stromversorger müssen künftig Security-Standards einhalten Vor einem Jahr waren die für sie ausgearbeiteten ICT-Minimalstandards noch Empfehlungen. Jetzt werden sie verbindlich.

Participation du chef du commandement Cyber au Cyber Commanders Forum Informations actuelles de l’administration. Tous les communiqués de l’administration fédérale, des départements et des offices.

Campagne nationale face à l’explosion des cyber-arnaques | LFM la radio Avec la diminution des paiements en espèces, les escroqueries à la carte bancaire augmentent sans cesse, prévient Card-Security dans la nouvelle campagne nationale de prévention de la police. Des conseils pratiques sont donnés pour se prémunir efficacement.