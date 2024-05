Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

Florian Schütz nimmt an CyberUK und Counter Ransomware Initiative teil Vom 13. bis zum 15. Mai 2024 ist BACS-Direktor Florian Schütz in England, wo er an zwei internationalen Cybersecurity-Veranstaltungen teilnimmt. Ziel seiner Anwesenheit an der CyberUK und der Counter Ransomware Initiative ist es, die internationale Zusammenarbeit zu stärken.

Finanzkontrolle sieht Handlungsbedarf für das E-ID-Projekt des Bundes Erstmals hat die Eidgenössische Finanzkontrolle die Arbeiten zur E-ID unter die Lupe genommen. Die Programmstruktur findet die Behörde grundsätzlich angemessen. Gleichzeitig fehlen aber noch einige Programmdokumente und Grundlagen im Bereich der Kommunikation.

Problème informatique à l’Université de Genève: l’examen d’avocature reporté A Genève, les candidats à l’avocature ont été surpris par un problème informatique, entraînant le report de leur examen. Les causes du problème ne sont pour l’heure pas connues.

Swisscom, Sunrise et Anapaya lancent une solution de sécurité commune basée sur SCION Anapaya lance Anapaya Gate, une nouvelle solution de sécurité basée sur l’architecture SCION. La solution doit permettre de lutter contre les attaques DDoS et les intrusions. Elle est le fruit d’un partenariat avec Swisscom et Sunrise.

Die Berner Fachhochschule (BFH) hat eigenen Angaben zufolge sofort reagiert und die Betroffenen informiert.

Swiss Digital Initiative trimmt Label auf KI Mit einem aktualisierten Kriterienkatalog soll der vertrauenswürdige und verantwortungsvolle Einsatz von KI vorangetrieben werden.

Le Digital Trust Label évolue pour inclure les problèmes spécifiques à la GenAI La Swiss Digital Initiative révise le catalogue de critères de son label de confiance numérique, désormais adapté aux défis de l’IA générative.

ETH-Forschende tricksen Easyride der SBB aus Den Standortdaten eines Smartphones sollte nicht vertraut werden, bilanzieren ETH-Forschende nach einem Experiment, das es ihnen ermöglichte, gratis Zug zu fahren.

Ein Server der Berner Fachhochschule ist von einer Datenschutzlücke betroffen. Auf dem Server sind Personendaten von rund 9600 Kursteilnehmenden gespeichert. Die Fachhochschule hat den Server-Zugang sofort gesperrt und die Betroffenen informiert.

Florian Schütz à Birmingham : renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la cybersécurité Informations actuelles de l’administration. Tous les communiqués de l’administration fédérale, des départements et des offices.