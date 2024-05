Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

La Confédération fautive dans la cyberattaque sur Xplain Les enquêtes sur la cyberattaque contre l’entreprise Xplain l’an dernier ont relevé des erreurs commises par les offices fédéraux de la police et des douanes. L’entreprise est également fautive. Le Conseil fédéral annonce mercredi des mesures.

Bund und Kantone wollen ihre Polizeidaten künftig einfacher austauschen. Dazu soll eine Abfrageplattform entstehen. Die dafür notwendige Verfassungsänderung stösst nach dem Nationalrat auch bei der Ständeratskommission auf Zustimmung. Kritik kommt derweil vom Datenschutzbeauftragten.

Mehrere Schweizer Polizeikorps nutzen oder nutzten die russische Software Agisoft Metashape zur Tatortvermessung. Der Hersteller der Software hat eine direkte Verbindung zum Kreml und der russischen Präsidentenfamilie. Laut dem Zürcher Regierungsrat hat die Kapo Zürich die Software zu Testzwecken und nicht für echte Vorfälle verwendet.

Cyberangriff auf Schweizer Medtech-Firma Mikrona betont, nicht auf Forderungen der Ransomware-Bande 8Base einzutreten. Diese droht mit der Veröffentlichung von Daten.

Kantonale Berner Webseiten wegen Cyberangriff nicht erreichbar Derzeit sind diverse Webseiten des Kantons Bern wie auch digitale Dienste wegen DDoS-Angriffen nicht erreichbar. Die Verfügbarkeit soll allerdings nur kurzfristig gestört sein.