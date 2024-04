Le canton de Genève lance un elearning gratuit sur les cyberrisques

L’Etat de Genève propose deux formations gratuites et en ligne, destinées à aider les entreprises (TPE, PME) afin de mieux comprendre et à saisir les opportunités offertes par l’intelligence artificielle (IA) et à se prémunir contre les cyber-risques. Ces formations MOOC combinent des vidéos et des témoignages pour rendre l’apprentissage ludique et interactif.