Voici la sélection des actus cybersécurité de la semaine passée pour la Suisse.

Vous retrouvez ci-dessous les liens directs vers les articles les plus intéressants. Pour information, cette veille est préparée avec un vrai cerveau non artificiel, alors bonne lecture et merci de soutenir le Décodeur !

Les actus sélectionnées cette semaine

L’Armée suisse participe à un exercice cyber majeur sur le plan international Informations actuelles de l’administration. Tous les communiqués de l’administration fédérale, des départements et des offices.

EDÖB kritisiert Digitec Galaxus Der EDÖB hat Digitec Galaxus sechs Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes gegeben. Der Onlinehändler ist nicht mit allen einverstanden. Die Kritikpunkte werfen auch die Frage nach dem Gleichgewicht zwischen Transparenz und Vollständigkeit in Datenschutzerklärungen auf.

Cyberangriff auf BKW-Tochter Swisspro Das Unternehmen bestätigt uns einen Ransomware-Angriff.

Zürich lässt sich auf Lücken untersuchen Der Kanton Zürich will sich eine Bug-Bounty-Plattform beschaffen.

Conseil national: un vote différé après une panne technique Une panne technique a empêché le Conseil national de voter sur le programme législatif 2023-2027, après sept heures de débat.